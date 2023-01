BBC mortificata per l'audio osè che ha interrotto il Liverpool: ecco chi c'era dietro

È stato finalmente svelato cosa è successo durante la diretta della BBC di Wolverhampton-Liverpool . Durante il replay del match di FA Cup, uno "strano r umore" ha messo in imbarazzo il presentatore Gary Lineker e Alan Shearer , collegato dallo stadio. Dei versi di un video porno , provenienti dallo studio televisivo, hanno infatti sorpreso i due ex calciatori.

Gioca il Liverpool ma parte un porno: imbarazzo in diretta sulla BBC

Imbarazzo alla BBC, svelato l'autore

L'autore di questo episodio è uscito allo scoperto e lo ha rivendicato come scherzo. Si tratta dello youtuber Daniel Jarvis, che in un video sui social ha mostrato il telefono che ha utilizzato per riprodurre gli effetti sonori porno impostati come suoneria. Non è stato ancora chiarito come sia riuscito a entrare nello stadio della BBC e a lasciare il cellulare sul set. La BBC sta indagando sulla questione. Intanto Gary Lineker ha detto a Newsnight di aver trovato lo scherzo divertente.