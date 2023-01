Guai nello spogliatoio dello United: la furiosa lite viene pizzicata dalle telecamere

LONDRA (INGHILTERRA) - Le due stelle del Manchester United, Antony e Bruno Fernandes, si sono resi protagonisti di un diverbio piuttosto acceso nel corso del primo tempo della sfida tra i 'Red Devils' e il Crystal Palace a 'Sulhurst Park'. Un pareggio che rallenta la corsa della squadra di Ten Hag e che alimenta la tensione in casa mancuniana: un filmato, diventato virale sui social, ha mostrato lo scontro tra Antony e Bruno Fernandes: un'incomprensione avvenuta al 28' del primo tempo, prima che lo United passasse in vantaggio. Il fantasista portoghese ha richiamato l'attenzione dell'esterno offensivo brasiliano, indicandogli- con un movimento del braccio - di scattare in avanti per dare profondità all'attacco dei 'Red Devils'. La risposta dell'ex Ajax è furiosa...