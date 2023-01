Gnonto conquista la Premier: i tifosi del Leeds sono pazzi del talento azzurro

LEEDS (Inghilterra) - Dopo un inizio complicato, con pochi minuti a disposizioni e tanta fatica in un nuovo campionato, Wilfried Gnonto ha conquistato il cuore dei tifosi del Leeds , che si sono letteralmente innamorati del baby talento azzurro. Gnonto, arrivato in estate dallo Zurigo dopo essere stato lanciato in Nazionale da Mancini , ha saputo convincere il suo allenatore e i compagni grazie alle sue recenti prestazioni, decisive per le ultime vittorie del Leeds.

Pazzesco Gnonto, il gol al volo incanta l'Inghilterra. Tifosi increduli: "Ma come hai fatto?"

Gnonto conquista i tifosi del Leeds

Il 5 novembre 2022 Gnonto ha servito per l'assist del gol decisivo del 4-3 in rimonta sul Bournemouth. Lo scorso 4 gennaio Gnonto ha trovato il suo primo gol in Premier, sbloccando la sfida contro il West Ham finita poi 2-2. È andata anche meglio pochi giorni dopo, in FA Cup, dove ha siglato una doppietta nel 5-2 contro il Cardiff City e imponendosi come protagonista con un gol bellissimo definito "alla Di Canio". Un pallonetto al volo che ha sorpreso il portiere avversario e che ha fatto esplodere i tifosi, che stanno dimostrando tutto il loro apprezzamento per le ultime prestazioni di Gnonto tra cori, striscioni e immagini sul web.

Il coro per Gnonto e l'immagine con la Moretti

Il coro più diffuso per il baby talento azzurro recita: "Willy Gnonto, Willy Gnonto, eats spaghetti, drinks Moretti, his cock’s fucking massive". La canzone è cantata dai tifosi della formazione inglese sugli spalti, per celebrare il piccolo calciatore di Verbania. La traduzione è a luci rosse: "Willy Gnonto, mangia gli spaghetti, beve Moretti, il suo ca*** è fottutamente enorme".