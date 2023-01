Southampton-Aston Villa sospesa per alcuni minuti: il motivo è incredibile

SOUTHAMPTON (INGHILTERRA) - Ha dell' incredibile quanto accaduto durante il match di Premier League tra Southampton e Aston Villa , valido per la 21ª giornata del campionato inglese. Il match è stato, infatti, sospeso per dieci minuti al 40' del primo tempo.

Southampton-Aston Villa sospesa: il motivo

Nei minuti finali del primo tempo, l'arbitro Michael Salisbury ha avvistato un drone in volo sopra il St. Mary's Stadium. Il direttore di gara è stato costretto ad ordinare alla squadre di lasciare il campo per motivi di sicurezza. Dopo dieci minuti di attesa e il via libera della polizia, intervenuta sul campo di gioco, la partita è ripresa normalmente.