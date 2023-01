Ten Hag, che frecciata a Ronaldo: "C'è solo un Messi, gli altri..."

Erik Ten Hag ha parlato ai micorfoni di Sky Sports a poche ore dal big match di Premier League tra Manchester United e Arsenal . L'allenatore olandese non ha risparmiato una critica nei confronti di Cristiano Ronaldo .

Manchester United, Ten Hag punge Ronaldo

Ten Hag ha presentato così la gara, parlando di Martin Odegaard e Bruno Fernandes, due dei protagonisti dell'intero campionato: "Sono in forma e stanno migliorando. Sono due ottimi giocatori che mettono le loro qualità al servizio della squadra. Lavorano sodo e cercano di fare del loro meglio per migliorarla". L'ex Ajax ha poi aggiunto una frase che sa tanto di stoccata, seppur indiretta, a Cristiano Ronaldo: "C'è solo un Messi e l'abbiamo visto al Mondiale. Gli altri giocatori devono lavorare e far parte della squadra".