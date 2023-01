Haaland ha già strappato un record a Ronaldo in Premier: numeri incredibili

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Devastante Erling Haaland : con la tripletta messa a segno contro il Wolverhampton all' Etihad Stadium , l'attaccante norvegese ha superato Cristiano Ronaldo nella speciale classifica degli ' hat-trick ' siglati in Premier League : l'ex Borussia Dortmund e Salisburgo si porterà a casa il quarto pallone della sua stagione, contro i tre del fuoriclasse di Funchal . C'è un dato che però impressiona più di ogni altro: Haaland ha segnato la quarta tripletta nella massima serie inglese (dopo quelle contro lo United , il Nottingham Forest e il Crystal Palace ) a soli 5 mesi dal suo debutto in Premier , contro le sette stagioni e mezza impiegate dal 37enne lusitano.

Haaland mette Ronaldo e Suarez nel mirino

Con la tripletta messa a segno contro i Wolves, Haaland è salito a quota 31 reti stagionali, 25 delle quali segnate in Premier League in 'sole' 19 presenze. Una media mostruosa per l'attaccante classe 2000 che, con le sue 25 reti, ha già superato gli ultimi vincitori della classifica dei caponnieri in Inghilterra: lo scorso anno Salah e Son si erano fermati a quota 23, così come Kane nel 2021 e Vardy nel 2020. Gli unici due giocatori che hanno sfondato quota 30 sono stati Luis Suarez con il Liverpool nella stagione 2013/14 e proprio Cristiano Ronaldo, nel 2007/08, con il Manchester United: entrambi chiusero la loro annata con 31 reti all'attivo.