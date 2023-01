Aston Villa, che sorpresa al nuovo giocatore: piange davanti al maxischermo

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Nuovo acquisto in casa Aston Villa : il club di Birmingham allenato da Unai Emery ha ufficializzato l'arrivo del 19enne attaccante Jhon Duran , proveniente dai Chicago Fire , per il quale sono stati investiti 20 milioni di euro. Una cifra importante per il 19enne colombiano che, al suo arrivo in Inghilterra, ha visitato le strutture del club e lo stadio dei ' Villans ', il ' Villa Park ': per accoglierlo nel miglior modo possibile, i ' Claret and blu e ' hanno coinvolto una vecchia leggenda del club, l'attaccante Juan Pablo Angel , connazionale e concittadino del nuovo arrivato, che ha registrato un video di benvenuto per Duran . Il messaggio è stato trasmesso nel maxischermo dell'impianto e il 19enne, dopo aver sorriso, non ha retto all'emozione.

Duran, carramba che sorpresa!

"Jhon, fratello mio", ha esordito Angel che, con la maglia del club di Birmingham, ha messo a segno 62 gol in 205 presenze tra il 2000 e il 2007. Ecco il messaggio completo di Angel: "È un enorme piacere per me darti il ??benvenuto nella tua nuova casa - prosegue l'ex leggenda del club - Lì, dove sei seduto ora, nell'Holte End, ho conservato alcuni dei ricordi più belli della mia carriera. Ogni volta che ho segnato un gol, ho visto l'espressione di felicità di ognuno dei tifosi. A noi, ai tifosi dell'Aston Villa, piacciono tutti i giocatori che hanno una certa classe. Ma amiamo chi gioca con passione, con tenacia, chi darebbe l'ultima goccia di sudore per questo club. Tu hai tutte le capacità tecniche di uno che può creare un grande lascito. Non solo nel club, ma anche in Premier League . In tutti le cose all'Aston Villa, ti auguro buona fortuna. Fin dal primo giorno, i tifosi dell'Aston Villa mi hanno fatto sentire a casa e mi hanno sempre mostrato il loro calore. Sono assolutamente sicuro che faranno lo stesso per te. Benvenuto a casa mio fratello, qui al Villa Park. Up the Villa!". Un messaggio emozionante che ha fatto piangere il giovane colombiano che si è poi accovacciato su un seggiolino della tribuna lasciandosi andare all'emozione più pura.