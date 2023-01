Juve, senti Klopp: "Arthur? È tornato a correre, ma..."

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di Premier League contro il Brighton di Roberto De Zerbi. L'allenatore tedesco è tornato sulle condizioni di Arthur , ormai da tempo fuori per infortunio.

Liverpool, Klopp su Arthur: "Lo vedo bene"

Arthur, dopo aver lasciato la Juventus in estate per trasferirsi in prestito al Liverpool, è ormai fuori dallo scorso 3 ottobre per un infortunio al quadricipite della coscia sinistra. Interpellato sulla questione dai giornalisti, Jurgen Klopp ha dato un importante aggiornamento sulle condizioni fisiche del brasiliano: "Lo vedo bene, ha ripreso a correre e nel giro di due o tre settimane potrà tornare ad allenarsi con la squadra". Una buona notizia dunque anche per la Juve che può tornare a sperare in un possibile riscatto dei Reds a fine stagione.