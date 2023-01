Fa Cup, il gesto da applausi del Leeds United incanta tutti: la foto è virale

ACCRINGTON (INGHILTERRA) - Weekend di Fa Cup in Inghilterra: un lungo fine settimana aperto dal pesante successo del Manchester City sull'Arsenal e proseguito con i successi e annesse qualificazioni di Manchester United e Tottenham. Tra le squadre che hanno ottenuto il pass per il quinto turno del prestigioso torneo spicca anche il Leeds United. I 'Whites' hanno espugnato per 3-1 il campo dell'Accrington, squadra che milita in League One (terza serie inglese). Una vittoria, quella degli uomini di Jesse Marsch che passa in secondo piano rispetto al gesto compiuto dalla squadra di 'Elland Road'.