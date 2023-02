Hollywood si intromette in Premier: due attori famosi fanno infuriare i tifosi

La reazione dei tifosi inglesi

Chiamati per parlare del loro film 'Your Place or Mine', le due star di Hollywood hanno ovviamente parlato anche di calcio. Witherspoon ha condiviso il suo amore per l'Arsenal, mentre la Kutcher ha rivelato di aver quasi investito in una squadra della Premier League il mese scorso. 'Rivelazioni' che non hanno appassionato più di tanto i tifosi inglesi, il cui stato d'animo può essere sintetizzato da un altro commento: "Guardare Reese Witherspoon e Ashton Kutcher parlare di 'calcio' è stato piuttosto straziante... Passate al sorteggio del 5° turno, per favore".