Tottenham, Conte dopo l'operazione: "Non vedo l'ora di tornare in panchina"

Tottenham, Conte: "Vi ringrazio per l'affetto"

Tramite una storia pubblicata sul proprio account Instagram, Conte ha rassicurato tutti circa le sue condizioni di salute: "Grazie a tutti per i vostri amorevoli messaggi, la mia operazione è andata bene e mi sento già molto meglio. Ora è tempo di recuperare, ma non vedo già l'ora di poter tornare in campo con il resto della squadra". L'allenatore degli Spurs ha subito l'asportazione della cistifellea dopo dei forti dolori addominali riscontrati nelle serata di ieri. Conte sarà costretto a saltare la sfida casalinga del prossimo 5 febbraio contro il Manchester City.