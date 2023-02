Enzo Fernández al Chelsea: anche il River Plate trova un tesoro

Un ritorno da 35 milioni di dollari

Il Chelsea pagherà 120 milioni di euro al Benfica. Il club portoghese aveva acquistato il giocatore dal River Plate per 18 milioni di euro, ma il club argentino - al momento della cessione - aveva inserito delle clausole che faranno sorridere i dirigenti del club rioplatense. Il River Plate percepirà 30 milioni di dollari per il possesso del 25% sul cartellino del giocatore, 4,4 milioni per un meccanismo di solidarietà e altri 400.000 per diritti di formazione. Il totale, la società argentina otterrà dall’operazione portata avanti dal Chelsea quasi 35 milioni di dollari, praticamente il doppio rispetto all'operazione originaria chiusa con il Benfica al momento della cessione.