Inghilterra shock: un miliardo sul mercato!

Fair play finanziario

Legittimo chiedersi come possa impegnare cifre colossali senza violare il Fair Play Finanziario. Nel 2022/23 il Chelsea ha speso 611 milioni oltre ai 118 dell’anno scorso in cui aveva preso “solo” Lukaku per 115. Un totale di 730 con la nuova gestione di Todd Boehly e del fondo Silverlake. In pratica, come tre anni di fatturato di un top club in Serie A. Come è possibile? Certo, il Chelsea ha anche venduto per 202 milioni ma il saldo resta enorme. Il cash non è difficile da reperire, per un gruppo che ha pagato per rilevare il club 5 miliardi: 3 al governo britannico (dopo l’esproprio di Abramovich) più 2 di impegno a investire ma non rileva tanto l’impegno finanziario quanto l’impatto sui conti della società, sotto forma di monte ingaggi e quote di ammortamento. Mentre le cessioni hanno portato benefici immediati in forma di plusvalenze quasi integrali (molti giocatori ceduti provenivano dal vivaio, tra cui Abraham e Tomori) gli acquisti saranno spesati nel tempo e l’impatto su questa e la prossima stagione resta limitato alla frazione del cartellino da ammortizzare in ciascun anno. Ipotizzando 5 anni di durata media, il Chelsea avrà maggiori ammortamenti per 200 milioni tra quest’anno e il prossimo ma può iscrivere anche plusvalenze per 200. Inoltre (qui è l’elemento di innovazione) la nuova gestione ha negoziato contratti lunghissimi, oltre 8 anni, nello stile degli sport USA in cui le star si legano alle squadre anche per 10-12 anni abbassando così notevolmente gli ammortamenti.