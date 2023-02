Premier League, Arsenal ko a sorpresa: Tarkowski trascina l'Everton

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Passo falso dell'Arsenal, sconfitta 1-0 sul campo dell'Everton nella ventesima giornata della Premier League. Seconda battuta d'arresto consecutiva (dopo quella in Fa Cup contro il Manchester City), per gli uomini di Arteta, che restano a più cinque sugli uomini di Guardiola. A decidere la sfida è una rete di Tarkowski (la prima in questo campionato) al sessantesimo.