Kane stende il City e Conte lo chiama dall'Italia

ROMA - Harry Kane fa un bel regalo ad Antonio Conte. Nella prima domenica senza il tecnico leccese in panchina per via dell'operazione della scorsa settimana alla cistifellea, il cannoniere inglese si carica gli Spurs sulle spalle e segna il gol che vale i tre punti contro il Manchester City. Una marcatura che consente al bomber di diventare ufficialmente il miglior marcatore nella storia del Tottenham e il più giovane nella storia della Premier League a raggiungere quota 200 reti (terzo dietro a Rooney e Shearer). Nel post-partita è stato trasmesso sugli schermi dello stadio londinese un video tributo per il giocatore inglese che poi, una volta negli spogliatoi con tanto di bottiglia di champagne, ha ricevuto ovviamente, la telefonata di Antonio Conte. L'allenatore, in Italia dopo l'operazione, si è congratulato con il suo staff e con il capitano per il traguardo raggiunto il quale, tra il serio e il faceto ha provato a chiedere 2 giorni di riposo: "Grazie coach, allora ci vediamo mercoledì?". Conte impassibile, ha confermato però solo un giorno di riposo...il lunedì.