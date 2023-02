Conte chiama Kane in diretta negli spogliatoi: pizzicata una frase, è un attacco

LONDRA - Il Tottenham ha fatto un bel regalo ad Antonio Conte con la vittoria di misura ottenuta contro il Manchester City di Guardiola . Harry Kane ha deciso il match al 15', gol che ha permesso al bomber degli Spurs di diventare il miglior marcatore nella storia del Tottenham (267 gol) e il più giovane nella storia della Premier League a raggiungere quota 200 reti (terzo dietro a Rooney e Shearer ). Negli spogliatoi Kane e compagni hanno festeggiato con tanto di champagne. E nel frattempo è arrivata anche la chiamata in diretta di Conte , assente in panchina per via dell'operazione alla cistifellea.

Conte chiama Kane in diretta negli spogliatoi: la frase pizzicata

Conte si è congratulato con il capitano del Tottenham per l'importante traguardo raggiunto. Kane, scherzosamenta ma non troppo, ha chiesto all'allenatore leccese due gironi di riposo: "Grazie coach, allora ci vediamo mercoledì?". "Solo un giorno di riposo (il lunedì)", la risposta di Conte. E in sottofondo è stata pizzicata una frase: "Non tornare. Non tornare più".