Bufera sul Manchester City, la Premier League lo accusa di numerose violazioni finanziarie

Rischia di esserci un terremoto in Premier League per le accuse mosse dalla principale Lega calcistica inglese nei confronti del Manchester City , legate a numerose violazioni dei regolamenti finanziari avvenute tra il 2009 e il 2018. Da parte della Premier c'è stato un deferimento nei confronti del club a una commissione indipendente.

Bufera sul Manchester City, le accuse della Premier League

"In conformità con la Regola W.82.1 della Premier League, la Premier League conferma di aver deferito oggi una serie di presunte violazioni delle Regole della Premier League da parte del Manchester City Football Club (Club) a una Commissione ai sensi della Regola W.3.4 della Premier League". Così comincia il comunicato da parte della Premier League che annuncia circa cento violazioni commesse dal club, in particolar modo quelle di carattere finanziario. Si legge nella nota, infatti, che le violazioni "in relazione a ciascuna delle stagioni dal 2009/10 al 2017/18" riguardano "le regole della Premier League che richiedevano la fornitura da parte di un club membro, nella massima buona fede, di accurate informazioni finanziarie che fornissero un rappresentazione veritiera e corretta della posizione finanziaria del club, in particolare per quanto riguarda le sue entrate (inclusi i ricavi da sponsorizzazione), le sue parti correlate e i suoi costi operativi". Inoltre, "ciascuna delle stagioni dal 2009/10 al 2012/13, le regole della Premier League richiedevano a un club membro di includere tutti i dettagli della remunerazione dell’allenatore nei relativi contratti con il proprio tecnico". Un discorso che vede coinvolti anche i calciatori, con riferimento alle stagioni dalla 2010/11 alla 2015/16.

Le possibili sanzioni

La Premier League ha svolto delle indagini nei confronti del Manchester City negli ultimi quattro anni. Al club viene contestato anche la mancata conformità ai regolamenti della UEFA in merito al rispetto del Fair Play Finanziario. Le sanzioni, qualora le accuse fossero dimostrate, sarebbero abbastanza dure, dalla penalizzazione alla esclusione dal campionato.