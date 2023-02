Premier League, Manchester United fermato dal Leeds: niente aggancio al City

MANCHESTER (Regno Unito) - Occasione preziosa sprecata dal Manchester United , che nel recupero dell'ottava giornata di Premier League , non va oltre il pari interno con un Leeds in crisi e fallisce l'aggancio in classifica ai cugini del Manchester City . Red Devils addirittura costretti alla rimonta, dopo essere andati sotto di due gol.

Gnonto gela Old Trafford, Rashford e Sancho per la rimonta

A Old Trafford è ancora una volta il talentino azzurro Gnonto a mettersi in evidenza, sbloccando il match dopo appena un minuto. In apertura di ripresa un autogol di Varane, sembra certificare il colpaccio degli Whites, guidati in panchina dall'improvvisato Skubala, chiamato a prendere il posto dell'esonerato Marsch. I Red Devils trovano invece la forza di reagire e agguantano almeno il pari grazie alle reti di Rashford e di Sancho.

Manchester United-Leeds 2-2, tabellino e statistiche

Premier League, la classifica

FA Cup, Fulham ultima qualificata: il quadro degli ottavi

E' il Fulham l'ultima qualificata agli ottavi di finale di FA Cup grazie al successo sul campo del Sunderland per 3-1 con i gol di Wilson, Pereira e Kurzawa. Si compone così il quadro dei quarti di finale, che vedranno le seguenti sfide: Stoke City-Brighton, Leicester-Blackburn, Fulham-Leeds, Swansea-Manchester City, Southampton-Grimsby, Burnley-Fleetwood, Manchester United-West Ham e Sheffield United-Tottenham.