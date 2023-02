Il Tottenham ritrova Conte dopo l'operazione: con il Milan sarà in panchina

Antonio Conte è pronto a tornare in panchina. L'ex tecnico di Juve e Inter si è ripreso dopo l'operazione alla cistifellea (effettuata otto giorni fa) ed ha fatto ritorno in Inghilterra. Dopo aver assistito da casa alla vittoria del Tottenham contro il Manchester City, il tecnico salentino ha diretto l'allenamento in vista del match contro il Leicester in campionato. La sua presenza in panchina (nel match di Premier League) non è ancora certa. Nessun dubbio invece sulla sua presenza martedì prossimo a San Siro contro il Milan, per l'andata degli Ottavi di finale di Champions League.