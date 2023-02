Joao Felix spiega perché ha lasciato l'Atletico Madrid: c'entra Simeone. E su Ronaldo...

Si è trasferito al Chelsea da un mese, dopo aver vissuto quattro anni all'Atletico Madrid. Joao Felix, intervistato da AS, ha rivelato i retroscena del suo passaggio in Inghilterra: "Stavo cercando di cambiare aria da tempo, perché è stato difficile abituarmi al modo di giocare. Simeone? Tutti lo conoscono, tutti sanno cosa ha vinto. E' un ottimo allenatore. Ha il suo modo di capire e vedere il calcio che gli altri non hanno. Questo è buono per qualcuno e sbagliato per altri, ma ha la sua virtù e questo lo rende un buon allenatore. Per quanto riguarda la fiducia, deve partire anche dal calciatore. All'inizio no, ma il terzo anno avevo sempre la fiducia al massimo. E poi credo sia logico che l'allenatore abbia più fiducia in alcuni che in altri, ma questa è una cosa normale. Di sicuro Simeone mi ha reso un giocatore migliore. Il suo modo di competere è che in campo si soffra: non è male, ma è diverso dagli altri allenatori. Non mi sono mai pentito di aver firmato per l'Atletico. E' stato molto utile per me lasciare il Portogallo, evolvere, conoscere nuove esperienze, nuovi giocatori, nuovi allenatori... Non me ne pento perché mi ha fatto crescere".