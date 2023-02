Premier League, Chelsea e Arsenal frenano ancora. Clamoroso ko del Tottenham di Conte

LONDRA - Continua il paradosso del Chelsea: un mercato faraonico con numerosi rinforzi, ma i risultati sul campo non arrivano. I Blues, che hanno speso 330 milioni di euro nella sessione invernale, ottengono il terzo pareggio consecutivo sul campo del West Ham. Al London Stadium finisce 1-1. Partenza ottima per il Chelsea che, dopo un buon avvio, trova il gol al 16' con Joao Felix che sfrutta l'assist perfetto di Enzo Fernandez. West Ham sotto di un gol e costretto già ad un cambio, con l'ex Milan Paquetà che esce per infortunio alla spalla. I Blues continuano a spingere ma i padroni di casa crescono e al 28' rimettono la partita in parità: colpo di testa del nuovo entrato Soucek che fa da sponda per Emerson Palmieri che batte Kepa e realizza il classico gol dell'ex. Il Chelsea inizia un vero e proprio assalto alla porta del West Ham, creando numerose occasioni ma senza mai riuscire a concretizzare. La migliore arriva al 78', con Fabianski che blocca con il piede il tiro di Mount e Enzo Fernandez che sbaglia sulla ribattuta. Brivido per Potter all'82', con Soucek che segna ma il gol viene annullato dal Var per la posizione irregolare di Rice. In classifica il Chelsea resta al nono posto con 31 punti: la zona Champions, momentaneamente, è lontana ben 9 punti.