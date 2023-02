Rissa shock prima di West Ham-Chelsea: volano pugni, scene da far west allo stadio

London derby West Ham-Chelsea, arrestato tifoso del West Ham: fan del Chelsea steso a terra da un potente pugno

Ad un certo punto un tifoso del West Ham ha sferrato un potente pugno che ha steso a terra un ragazzo fan del Chelsea. Il malcapitato è rimasto immobile per alcuni minuti ed è stato subito assistito da due persone. Poco dopo è stato portato via in sedia a rotelle, ancora frastornato dal violento pugno ricevuto. L'aggressore, come fatto sapere dagli agenti di polizia, è stato arrestato. Si tratta di un ragazzo di 22 anni tifoso del West Ham.