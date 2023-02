Pickford combina un disastro nel derby con il Liverpool: l'uscita su Salah è senza senso

L’uscita senza senso

In occasione del primo gol di Salah, il portiere dell’Everton ha sbagliato completamente l’intervento lasciando la porta totalmente sguarnita. A quel punto, l’ex attaccante della Roma non ha avuto alcuna difficoltà a mettere il pallone in porta. Ovviamente il portiere dell’Everton è stato bersagliato dai cori dei tifosi avversari che non hanno fatto sconti dopo l’errore che ha condannato l’altra formazione di Liverpool.