Aguero scommette 8mila dollari sul Manchester City: ecco quanto ha vinto

LONDRA (INGHILTERRA) - Il sonoro 3-1 con il quale Manchester City ha espugnato l'Emirates Stadium di Londra ha permesso alla sqaudra di Pep Guardiola di agganciare, in vetta alla Premier League, proprio l'Arsenal padrone di casa in un testa a testa per lo scettro di campione d'Inghilterra che si rivela più avvincente che mai. Una vittoria pesantissima per i 'Citizens' che fa felici non solo i tifosi mancuniani ma anche un grande ex del club come Sergio Aguero.