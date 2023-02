Elon Musk entra a gamba tesa nel mondo del calcio

MANCHESTER (Inghilterra) - La notizia è di quelle clamorose, e riguarda il mondo del calcio. Dopo aver acquisito Twitter per 44 miliardi di dollari, il miliardario americano Elon Musk sarebbe pronto ad entrare nel mondo del calcio. Il Manchester United è stato messo in vendita: lo scorso novembre - attraverso un comunicato - la famiglia Glazer aveva formulato il piano per la cessione ufficiale del club. Dopo una ricerca piuttosto serrata sono arrivate due potenziali offerte che potrebbero segnare l’avvicendamento al vertice del club inglese.