Gli Al-Thani vogliono il Manchester United oltre al Psg: c'è l'offerta ufficiale

MANCHESTER (Regno Unito) - Quella che nei giorni scorsi sembrava essere solo un'indiscrezione, adesso è realtà. Jassim bin Hamad Al Thani , principe ereditario del Qatar , ha infatti annunciato di aver fatto un' offerta ufficiale ai Glazers , attuali proprietari del Manchester United "per il 100% del club".

Riportare il Man United al suo antico splendore

Nel comunicato stampa, Jassim bin Hamad Al Thani afferma di voler "riportare il club al suo antico splendore , sia dentro che fuori dal campo".ie glorie sportive".

Nessun "conflitto" con il Psg

Per ovviare al controllo della UEFA sul conflitto di interessi tra altri club e affinché la stessa proprietà non possa essere attribuita a Manchester United e PSG per evitare problemi futuri, il Qatar entrerà nel progetto Manchester United attraverso QIB, una delle più grandi banche del Paese e il cui presidente è Jassim Al Thani e, quindi, diverso dal fondo di investimento QSI, proprietario del gruppo parigino.