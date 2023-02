L'Arsenal risorge con Jorginho: 4-2 in casa dell'Aston Villa

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - L'Arsenal 'risorge' trascinato Jorginho . Successo in rimonta sul campo dell'Aston Villa (2-4) nel primo match della 24ª giornata di Premier League per la capolista di Arteta , che non vinceva da tre partite (quattro se si aggiunge quella di FA Cup persa contro il City che ha poi battuto i 'Gunners' anche in campionato).

Aston Villa-Arsenal 2-4: statistiche e tabellino

Si decide tutto nel finale

Protagonista il regista azzurro (passato dal Chelsea all'Arsenal a gennaio), titolare in mediana e decisivo al 93' quando sul risultato di 2-2 (padroni di casa avanti con Watkins al 5' e poi con Coutinho al 31' ma ripresi prima da Saka al 16' e poi da Zinchenko al 61') ha causato l'autorete del 'Dibu Martinez' che ha spianato poi la strada ai londinesi: gran destro dal limite dell'ex Napoli e palla che sbatte sulla traversa e poi sulla testa del portiere argentino campione del mondo per finire in rete. È il gol che decide il match, con l'Aston Villa che tenta poi il tutto per tutto e al 98' incassa anche il poker firmato in contropiede da Martinelli.

Premier League: la classifica

Premier League: risultati, tabellini e calendario