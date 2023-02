Emery, che attacco a Dibu Martinez: "È poco intelligente"

"Non è stato intelligente"

Al termine della gara, Emery si è presentato davanti alle telecamere e ha criticato il suo portiere: "Il quarto gol è stato imbarazzante. Sono molto deluso. Non ho mai detto al mio portiere di andare avanti, è stata una sua decisione e non è lo spirito giusto. Non è stato intelligente. Non conosco i dati precisi, ma credo che una volta su 100 una partita finisca con un gol del portiere. E' molto più semplice che sia la squadra che ha il portiere in attacco a subire un gol".