Furia De Zerbi: “Non sono in Premier per farmi prendere in giro”

Dopo sette risultati utili consecutivi, si interrompe la corsa del Brighton di De Zerbi. La squadra guidata dal tecnico italiano è stata battuta 1-0 in casa dal Fulham. Al termine della gara l'ex allenatore del Sassuolo si è scagliato contro il direttore di gara e il responsabile degli arbitri inglese Webb, che in settimana ha fatto il giro dei club per incontrare i tecnici e spiegare alcuni dettagli regolamentari: "Ho solo perso tempo", ha dichiarato De Zerbi. La gara è stata tesa ed equilibrata, con diversi episodi: al Brighton è stato annullato un gol dal Var, poi agli uomini di De Zerbi non è stato concesso un rigore (che sembrava evidente). Nel concitato finale, il tecnico italiano è stato espulso: "Non mi è piaciuto l'atteggiamento dell'arbitro, penso che non sia un arbitro di buon livello. Penso che l'arbitro non sia all'altezza della Premier, un campionato molto importante. Ma non gli ho detto parolacce, non l'ho insultato" ha spiegato quando gli è stato chiesto il motivo dell'espulsione. "Gli ho solo detto che questa settimana ho avuto un incontro con il suo capo ed evidentemente ho perso tempo: ho perso due ore, tre ore con lui".