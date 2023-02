Rientro in casa shock per un tifoso del Newcastle: il cane ha divorato i biglietti

NEWCASTLE - Un weekend amarissimo per Alan Caling, tifoso del Newcastle . Ha assistito alla sconfitta della sua squadra al St. James' Park contro il Liverpool (0-2, reti di Nunez e Gakpo ), ma il ritorno a casa è stato ancor più terribile. Curiosamente, il super Newcastle di Howe ( Magpies ora quinti a un punto dal Tottenham quarto, in piena zona Europa) è stato sconfitto in Premier solo due volte fin qui in stagione. L'avversario contro cui Magpies sono andati ko è sempre lo stesso: il Liverpool di Klopp . Un pomeriggio deludente stavolta per Alan , che ha assistito al St. James' Park alla gara contro Salah e compagni. Ma non poteva immaginarsi ciò che nel frattempo stava accadendo all'interno della sua abitazione...

Il tifoso del Newcastle torna a casa, il cane divora i biglietti per la finale di Carabao Cup

Appena tornato a casa, Alan ha trovato i suoi biglietti per la finale di Carabao Cup (il Newcastle affronterà a Wembley il Manchester United domenica 26 febbraio) completamente divorati e ridotti in tanti piccoli pezzettini dal suo cane Rudy, un golden retriever, che ha scambiato i biglietti per un "nemico", un oggetto invadente, e così lo ha fatto fuori. Alan, disperato, non poteva credere ai suoi occhi. Lo sconforto del momento ha poi fatto spazio all'ironia. Alan ha messo ironicamente in vendita il suo cane per 5 sterline. Ecco il post pubblicato su Facebook dal tifoso del Newcastle: "Questo è il mio cane Rudy. È un piccolo bastardo di cucciolo e pensa che le lettere che arrivano per posta siano un'invasione della sua casa. Dopo essere tornato dall'aver visto il Newcastle perdere in casa per la prima volta in questa stagione contro il Liverpool, subendo due gol e facendosi espellere il portiere nel primo tempo, Rudy pensava che mi avrebbe fatto ridere mangiando i biglietti per Wembley che erano stati consegnati per posta mentre ero fuori. Cane in vendita per 5 sterline o anche meno".