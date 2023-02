Nervi tesi al Chelsea: la moglie di Thiago Silva attacca Potter sui social

Il post della discordia

Belle ha lasciato un like al post di un tifoso, che sui social network etichettava Potter come un "tecnico senza scrupoli". Una volta visto il like, il tifoso del Chelsea ha supplicato la moglie del brasiliano di convincere il marito a sostituire Potter in panchina. "Non sa costa facendo, non conosce la tattica", il messaggio rivolto alla moglie di Thiago Silva. "Crede di stare ancora al Brighton", hanno continuato diversi utenti, dopo il like della compagna del difensore.