Vogliono seppellirlo con la maglia dell’Arsenal. Ma la fidanzata commette un errore imperdonabile

INGHILTERRA - Incredibile ciò che è accaduto al funerale di un tifoso dell' Arsenal. David, fan dei Gunners deceduto pochi giorni fa, è sempre stato un fedele sostenitore dell'Arsenal. Una vita spesa per i colori biancorossi. E i parenti di David lo hanno voluto omaggiare seppellendolo con l'amata maglia dell'Arsenal. Qualcosa però non è andato per il verso giusto. Un errore clamoroso quello compiuto dalla fidanzata del defunto. A quel punto non c'era più possibilità di rimediare...

Tifoso dell'Arsenal sepolto con la maglia del Chelsea

In chiesa si è scoperto che il defunto nella bara aveva addosso non la maglia dell'Arsenal, bensì quella degli acerrimi rivali del Chelsea. Una vicenda surreale quella andata in scena nello scorso weekend, con Linda Daly, la nipote di David, che ha raccontato l'incredibile episodio su Twitter: "Mio zio David, da sempre tifoso dell'Arsenal, è morto sabato scorso. In omaggio alla sua amata squadra, abbiamo deciso di seppellirlo con una maglia dei Gunners. La sua fidanzata ha selezionato con cura il capo meno consumato della sua collezione. Oggi siamo arrivati all'impresa di pompe funebri e David viene seppellito con una maglia del Chelsea". Evidentemente la fidanzata è caduta in errore scegliendo la maglia da trasferta bianca del Chelsea del 2003 con lo sponsor Emirates, quello attuale dell'Arsenal. "A sua difesa – ha precisato Linda – era una maglia da trasferta del Chelsea del 2003 circa, quando Emirates era il loro sponsor. Qualcuno deve avergliela comprata per scherzo. A quanto pare, non possono cambiarla ora. Ma onestamente, questo ha trasformato oggi una situazione molto triste in una situazione esilarante". E in chiesa sono tutti scoppiati a ridere alla domanda del prete, piuttosto confuso: "Ma non era un tifoso dell'Arsenal?".