Chelsea, Potter shock: "I tifosi minacciano di morte me e la mia famiglia!"

La confessione shock

E a fare le spese di questa crisi è il tecnico Graham Potter, che a settembre è sceso in corsa dalla panchina del Brighton (dove lo ha sostituito Roberto De Zerbi) per salire su quella dei 'Blues' al posto dell'esonerato Thomas Tuchel. Il 47enne allenatore dei londinesi è stato infatti preso pesantemente di mira dai tifosi: "Ho ricevuto alcune e-mail non particolarmente carine, mi scrivono che vogliono la mia morte e ovviamente non sono cose piacevoli da ricevere - ha raccontato il tecnico -. E-mail anonime che fanno riferimento anche alla mia famiglia, se mi chiedete come prendiamo tutto questo io e i miei cari, ovviamente non bene. Ci sono due modi per reagire, potrei dire che non sono cose che mi interessano, ma mentirei. A tutti noi interessa cosa pensa la gente, siamo fatti per avere una vita sociale ed è normale non stare bene se qualcuna ti insulta per il tuo lavoro coinvolgendo anche i tuoi familiari. È normale accettare le critiche per i risultati che non stiamo ottenendo, ma è chiaro che quando si verificano certi fatti diventa tutto molto difficile, la tua famiglia ne soffre, la tua salute mentale ne risente - ha aggiunto Potter -. I tifosi hanno il diritto di essere arrabbiati, ma non mi farò influenzare da certi abusi e da comportamenti poco piacevoli".

Il derby in casa del Tottenham

Il Chelsea domani (domenica 26 febbraio) sarà impegnato nel derby londinese in casa del Tottenham di Antonio Conte. L'ex tecnico di Juve e Inter dovrebbe essere assente per i suoi problemi di salute e al suo posto Cristian Stellini il quale, da parte sua, ha elogiato Potter definendolo "un grande allenatore. Lo studio da quando sono arrivato, ho seguito molto il suo Brighton".