Neville insultato allo stadio: la sua reazione e la risposta dei tifosi è incredibile

Gary Neville insultato se la ride, i tifosi appreazzano e lo applaudono

Ieri, venerdì 24 febbraio, Gary Neville era a Craven Cottage per assistere al match di Premier League tra Fulham e Wolves (1-1) nelle ormai consuete vesti di commentatore tecnico di Sky Sports. Individuato all'interno del box dove stava lavorando con i suoi colleghi, nel settore ospiti tutti si sono girati in sua direzione ed è partito un coro non propriamente oxfordiano, a lui rivolto. L'ex difensore del Manchester United ha prontamente preso tra le mani il suo smartphone e ha ripreso i supporter intenti a dedicargli lo sfottò senza fare drammi. Anzi, ridendosela di gran gusto. Un non prendersela che è stato apprezzato sia nei commenti del video, poi pubblicato sul profilo Instagram di Neville, sia in presa diretta dagli stessi tifosi tanto da indurli ad applaudire Neville riducendo il tutto a un momento di pura goliardia.