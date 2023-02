Premier, l'Arsenal vince ancora: Leicester battuto e +5 sul City

Grazie ad un gol di Martinelli e ad una prestazione dominante, l'Arsenal conquista la seconda vittoria consecutiva e aumenta il suo distacco in testa alla classifica. Nella 25ª giornata di Premier League, i Gunners di Arteta battono 1-0 il Leicester e si portano così a +5 sul Manchester City di Guardiola. Un'ottima prestazione per l'Arsenal, che sembra aver superato il brutto periodo in cui ha rischiato di perdere la testa della classifica con due sconfitte e un pareggio.