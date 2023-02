Manchester City, Grealish scatenato: risponde così agli sfotto degli avversari

BOURNEMOUTH (INGHILTERRA) - Riparte il Manchester City . Reduce dal deludente pareggio del ' City Ground ' contro il Nottingham Forest , i ' Citizens ' espugnano con un netto 4-1 il campo del Bournemouth e tallonano l'Arsenal nel sempre più avvincente testa a testa per il titolo. Mattatori del match Alvarez, Foden e Haaland , al 27° gol in Premier League. Tra gli altri, spicca l'ottima prestazione di Jack Grealish : l'ex giocatore dell' Aston Villa è diventato uno dei punti fermi della formazione di Pep Guardiola. L'inglese si è poi reso protagonista di un gesto che ha fatto infuriare i tifosi di casa.

Grealish non ci sta, Haaland se la ride

E' il 72' quando Grealish, che sta lasciando il campo per Riyad Mahrez, viene beccato dai tifosi più caldi del 'Vitality Stadium che gli dedicano cori e infelici epiteti. L'esterno della Nazionale di Southgate non ci sta e risponde per le rime ai suoi detrattori: non a parole ma con un gesto destinato a far discutere. L'ex giocatore dell'Aston Villa guarda infatti verso la curva e indica con le mani il numero quattro: numero non casuale perché indica il risultato con il quale il City sta surclassando l'avversario. Un gesto pesante che diventa ben presto virale sui social. A quel punto arriva anche la controreplica dei tifosi delle 'Cherries' e, soprattutto, le risate a crepapelle di Erling Haaland, seduto accanto al compagno.