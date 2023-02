Juve, calvario Arthur: finalmente titolare con il Liverpool, ma...

Arthur continua nel suo periodo difficile dal punto di vista fisico anche con il Liverpool . Il centrocampista brasiliano si è trasferito in Inghilterra nell'ultima sessione di calciomercato in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus.

Juve, Arthur fa ancora fatica

L'ex Barcellona è finalmente tornato titolare ieri nella sfida tra Liverpool U21 e Leicester U21, terminata con il punteggio di 7-1 in favore della giovanile dei Reds. Arthur ha fin qui totalizzato solo due presenze con la prima squadra in Champions League ed in Carabao Cup. Il centrocampista di proprietà della Juventus è infatti fuori da inizio stagione a causa di una operazione per un grave infortunio muscolare subito. L'ultima partita giocata risaliva al settembre 2022, sempre con l'U21 del Liverpool. Il brasiliano ha così iniziato a mettere minuti nelle gambe nel tentativo di essere riaggregato alla prima squadra e convincere Klopp a confermarlo a fine stagione. Il riscatto è fissato a 37 milioni di euro.