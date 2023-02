Guardiola pungola il Manchester United: "Hanno speso poco..."

INGHILTERRA - Il Manchester City continua la sua corsa su più fronti. I Citizens di Guardiola, dopo il pareggio ottenuto in Germania nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lipsia, si sono ributtati in campionato liquidando la pratica Bournemouth con un poker al Vitality Stadium. Manchester City, secondo in Premier a due punti dall'Arsenal (Gunners con un partita da recuperare), e Manchester United, terzo in classifica con una gara in meno, sono divisi da sei punti. E in città si è tornato a parlare di un rinnovato duello in campo tra i due club...