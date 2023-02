Haaland rinnova con la Nike: le cifre monstre del nuovo contratto

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Sarà ancora la Nike lo sponsor tecnico per le scarpe da gioco di Erling Haaland. La nota multinazionale statunitense, con la quale l'attaccante norvegese del Manchester City aveva un contratto in essere poi scaduto lo scorso 31 dicembre, ha messo sul piatto una cifra da capogiro per convincere il 22enne di Leeds a sottoscrivere un nuovo contratto, declinando così le faraoniche offerte di Adidas e Puma (sponsor tecnico dei 'Citizens'). Ma quanto guadagnerà Haaland con la Nike?