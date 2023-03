Premier, Arsenal show: poker all'Everton e +5 sul City

LONDRA - Non si ferma più l'Arsenal, che vince anche nel recupero della 7ª giornata di Premier League con una prestazione spettacolare. I Gunners battono l'Everton per 4-0: all'Emirates Stadium decidono le reti di Saka, Martinelli (doppietta) e Odegaard. Arteta vola a +5 sul Manchester City di Guardiola. Sconfitta durissima per l'Everton, che resta terzultimo in classifica.