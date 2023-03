Abita accanto allo stadio del Brentford: la testimonianza shock di un cittadino

LONDRA (INGHILTERRA) - Abitare accanto a uno stadio è il sogno di ogni appassionato di calcio ma non sempre le cose vanno per il verso giusto. Vivere infatti a due passi da un impianto sportivo ha sì i suoi vantaggi ma ci sono situazioni complicate e imbarazzanti alle quali far fronte: un signore che abita nella periferia ovest di Londra ha rilasciato un'intervista al tabloid 'The Sun' rivelando che vivere vicino accanto al Brentford Community Stadium , impianto della squadra biancorossa, è diventato un vero e proprio incubo: ecco perché.

Brentford Stadium: la testimonianza shock

Il 66enne Michael Lock è uno dei tanti cittadini londinesi che vivono a pochi metri dalla casa del Brentford per le gare casalinghe. Al tabloid britannico ha svelato di dover sopportare e soprattutto combattere con una serie di problemi da quando le 'Bees' disputano le gare casalinghe: "Mio figlio ha ricevuto il filmato sul suo telefono dalla telecamera e mi ha chiamato, dicendomi che dovevo andare a dare un'occhiata a cosa stava accadendo", racconta l'uomo che poi dà una testimonianza shock: "Ho visto questo ragazzo defecare proprio vicino a casa alle 16 dopo una partita. Era come se ci fosse stata una mucca. Ho dovuto prendere l'idropulitrice per sistemare. E quando l'ho affrontato non ha detto nulla, è salito in macchina e se n'è andato". Un racconto a dir poco raccapricciante al quale si aggiunge anche l'enorme quantità di sporcizia che viene lasciata nei luoghi adiacenti lo stadio e quindi l'abitazione del 66enne londinese, sommersi da avanzi di cibo e spazzatura.

Download per IOS, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport

Download per Android, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport