Premier, il Manchester City batte il Newcastle per 2-0 e riduce il margine sull’Arsenal

MANCHESTER (Inghilterra) Il Manchester City batte il Newcastle 2-0 e conquista tre punti preziosi per la corsa al titolo. Gli uomini di Guardiola - in attesa della sfida odierna tra Arsenal e Bournemouth - accorciano il margine di distacco e si portano a soli due soli punti dai Gunners di Arteta

Foden sblocca la sfida

L’avvio non è semplice, con il Newcastle frequentemente in pressing sugli uomini di Guardiola. Ma i padroni di casa trovano il vantaggio grazie a uno spunto personale di Foden che salta un paio di avversari, si infila in area e batte il portiere Pope. Il Newcastle non si perde d’animo e sfiora il pareggio con una clamorosa occasione di Wilson che fallisce miseramente la conclusione al momento di battere a rete: l’attaccante virgola il pallone davanti alla porta e l’opportunità sfuma.

Il raddoppio

Nel secondo tempo il Newcastle migliora il proprio gioco, ma proprio nel miglior momento della formazione bianconera arriva il raddoppio dei Citizens: Haaland lascia sfilare il pallone nel cuore dell’area per Bernardo Silva che - all’altezza del dischetto - piazza un sinistro imprendibile sul palo più lontano.

Manchester City-Newcastle 2-0, tabellino e statistiche