Ronaldo, attacco clamoroso dall’Inghilterra: “Non ho perso il sonno per lui”

L'addio a Ronaldo, ten Hag: "Una scelta importante ma ben ponderata"

"Ovviamente rifletto sempre quando prendo decisioni importanti. Considero l'impatto che potrebbero avere, non solo a breve ma anche a lungo termine. Fa parte del mio lavoro" ha esordito ten Hag, che ha poi aggiunto: "Sapevo che se non avessimo battuto il Liverpool (2-1) o avremmo perso ci sarebbero state reazioni riconducibili alle mie scelte, ma non mi sono preoccupato e ho dormito bene anche in quelle notti. No, non ci ho perso il sonno". Con buona pace di Ronaldo, cinque volte vincitore del Pallone d'Oro, che alla fine è partito per l'Arabia Saudita firmando con l'Al Nassr a caccia di fenomeni, e di Maguire, che non è riuscito a riconquistare un posto da titolare e potrebbe andarsene in estate. Di pari passo sono, però, esplosi Bruno Fernandes, Rashford e soprattutto Casemiro.

Ten Hag ha rincarato la dose parlando di mancanza di disciplina all'interno dello spogliatoio al momento del suo arrivo ("Non c'era e non devo mentire al riguardo") spiegando: "Dove mancano regole, si crea confusione. Accade dovunque nel mondo del lavoro. In campo si vedeva l'assenza di regole. Non conta avere giocatori che vincono sempre o giocatori che perdono, ma calciatori umile e collaborativi nello spogliatoio che quando sono in campo si assumono la responsabilità". Un girone dopo per ten Hag è tempo di bilanci.