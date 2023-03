Tifoso del Liverpool invade il campo e colpisce un giocatore: Klopp è una furia

LIVERPOOL - Apoteosi Liverpool ad Anfield. I Reds hanno travolto il Manchester United 7-0 e adesso avvicinano sempre più il quarto posto occupato dal Tottenham, valido per la qualificazione alla prossima Champions League. Doppiette per Salah, Gakpo e Nunez, chiude la firma di Firmino nel finale. Proprio in occasione della settima rete del Liverpool è avvenuto però un episodio che non è particolarmente piaciuto a Jurgen Klopp...