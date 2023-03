Il Brentford non si ferma più: 3-2 al Fulham

Cinque reti al Community Stadium

Al 'Gtech Community Stadium' non c'è l'infortunato ex portiere laziale Strakosha tra i pali dei padroni di casa (che schierano però Hickey, Norgaard e Damsgaard), mentre tra gli ospiti è titolare a centrocampo l'ex torinista Lukic. A partire meglio è il Brentford, che al 6' passa con Pinnock ma alle soglie dell'intervallo viene ripreso su rigore da Solomon (36'). Nella ripresa è invece la squadra del tecnico danese Thomas Frank ( imbattuta dal 23 ottobre scorso, quando perse 4-0 con l'Aston Villa) a riportarsi avanti dal dischetto con Toney e a calare poi il tris con Jensen (85'). Inutile infine per il Fulham la rete segnata da Carlos Vinicius allo scadere di un interminabile recupero (98').

