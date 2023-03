Manchester United umiliato a Liverpool: ecco come Ten Hag ha punito i 'Red Devils'

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester United riparte dopo il pesantissimo 0-7 subito domenica, ad Anfield , contro gli acerrimi rivali del Liverpool . I 'Red Devils' si sono ritrovati nel centro sportivo di Carrington per analizzare la disfatta nel derby d'Inghilterra . Il tecnico del club mancuniano, l'olandese Erik Ten Hag , non ha usato parole forti contro i suoi giocatori ma ha lanciato un monito: se si dovesse ripetere un episodio simile all'incresciosa prestazione di Liverpool, tutti i giocatori verranno aggregati alla selezione Under 21 del club. Tutto qui? Niente affatto: Ten Hag ha riservato ai suoi una punizione esemplare.

Ten Hag, che punizione ai suoi ragazzi!

Prima di iniziare l'allenamento, l'olandese ha radunato i suoi ragazzi, costringendoli in silenzio ad ascoltare un audio umiliante: si è trattato dei festeggiamenti dei tifosi del Liverpool a ogni gol segnato dalla loro squadra e gli umilianti cori (uno su tutti "We want seven", intonato dalla 'Kop' prima che Firmino battesse ancora uno sconsolato De Gea) subiti in una domenica d'inferno.Lo stesso tecnico è corso subito ai ripari: ha infatti richiesto la presenza costante di uno psicologo, suo uomo di fiducia: si tratta di Rainier Koers, che lavorerà a stretto contatto con la squadra per due volte a settimana. L'obiettivo del tecnico è quello di evitare clamorosi crolli mentali: lo United è infatti ancora in corsa per un posto nella prossima Champions League ed è atteso giovedì 9 marzo dal match di andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Betis Siviglia: saranno vietati altri passi falsi.

