Rivelazione clamorosa dall'Inghilterra: "Diversi calciatori del Tottenham stanchi di Conte!"

Sale l'attesa per il match di questa sera tra Tottenham e Milan di Champions League, ma a tenere banco resta il futuro di Antonio Conte che sembra essere lontano dagli spurs dopo due stagioni. Il tecnico potrebbe tornare in Italia, soprattutto dopo l'operazione alla cistefellea che l'ha tenuto fuori dai giochi per diverse settimane. Il contratto tra le parti è in scadenza a giugno, ma il club potrebbe avvalersi del diritto di opzione soltanto qualora Conte accettasse di restare. Intanto, come possibili sostituti si sono già fatti i nomi di Pochettino e Tuchel.