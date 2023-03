Premier League, Kane trascina Conte. Liverpool ko, pari De Zerbi

Pari De Zerbi, ok Chelsea e Everton

Finisce 2-2 Leeds-Brighton: Mac Allister porta in vantaggio De Zerbi, ripreso dal pari di Bamford. Il nuovo vantaggio degli ospiti arriva grazie all'autogol di Harrison, che poi si riscatta firmando il 2-2 finale. Vince invece il Chelsea che dà contiuità alla qualificazione in Champions League: tris sul campo del Leicester, battuto con le reti di Chilwell, Havertz e Kovacic. Inutile il centro di Daka, finisce 3-1. Bene anche l'Everton che di misura (1-0) supera in casa il Brentford.

Liverpool ko

Pesante sconfitta del Liverpool a Bournemouth: i 'Reds' di Jurgen Klopp crollano 1-0 al 'Vitality Stadium' contro le 'Cherries' che si aggiudicano i tre punti grazie alla rete messa a segno da Billing al 28' del primo tempo. Nella ripresa il Liverpool spinge ma ogni tentativo di rimonta si infrange contro l'ex portiere della Juve e del Barcellona Neto, autore di un intervento salva risultato su Diogo Jota. Per i 'Reds' anche un calcio di rigore sbagliato da Salah al 70'. Con questo risultato, il Liverpool rimane ancorato a quota 42 punti e vede allontanarsi il quarto posto. Tre punti fondamentali in chiave salvezza invece per il Bournemouth che lascia l'ultimo posto in classifica e sale a quota 24.

