West Ham, video shock allo stadio: sniffano in testa ad un tifoso

West Ham, la reazione del club

Immediata la reazione del club, che ha preso subito provvedimenti: i protagonisti del video sono stati identificati, i loro dati sono stati trasmessi alla Polizia e i loro abbonamenti per lo stadio sono stati sospesi. Di seguito il comunicato ufficiale del West Ham: "Il club è disgustato dai contenuti del video e ha agito rapidamente per identificare i trasgressori. In linea con il nostro approccio di tolleranza zero, i dettagli dei trasgressori sono stati immediatamente trasmessi alla polizia e a tutti gli individui sono stati sospesi i loro abbonamenti e quindi non possono entrare nel London Stadium e viaggiare in trasferta".