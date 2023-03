Arsenal, festa con un orologio gigante: svelato il significato segreto

LONDRA - Di nuovo a +5 con il Manchester City rimesso a distanza di sicurezza. L'Arsenal risponde a Guardiola e supera con un tris il Fulham a Craven Cottage, riportando il gap dai Citizens a cinque lunghezze, 66 a 61 punti. Sarà battaglia fino alla fine, ma ogni partita in meno è un passo in più verso il titolo per i Gunners, che non vincono il campionato dal 2004.

L'orologio gigante e il significato nascosto

Arteta e i suoi, dopo il 3-0 al Fulham, hanno esultato prima in campo e poi nello spogliatoio, dove è comparso un orologio gigante. Già, l'esultanza dell'Arsenal è diventata virale sul web e ha interrogato i tifosi: cosa ha voluto significare? Le lancette segnavano l'una meno cinque, quindi quella lunga sull'11 e quella corta quasi sul 2. Un messaggio in codice, secondo i social: "11 games 2 go". Quel due ("two") può essere letto come "to" e quindi "to go". Dunque: mancano undici partite alla fine per andare a vincere il titolo. In effetti la prossima sarà la 28ª di Premier, è ancora lungo il cammino fino alla 38ª ma a Londra, sponda Arsenal, il countodown è già partito.